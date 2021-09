"Ci rivolgiamo a tutti indipendentemente dalla fede politica"

Sarzana - Val di Magra - “Siamo una lista civica apartitica. Scendiamo in campo per tutelare la salute dei cittadini, che nel nostro territorio sono esposti a un forte inquinamento ambientale. La nostra mission è aiutare e difendere la popolazione, senza nessuno schieramento politico. Ci rivolgiamo a tutta la cittadinanza, dall'estrema sinistra all'estrema destra, indipendentemente dalla fede politica”. Così stamani Luciano Mondini, candidato a sindaco di Santo Stefano per la lista 'Salute e ambiente', in occasione della presentazione di candidati e programma tenutasi al Ristoro nell'Aia. I candidati: Cristina Bianchi, imprenditrice laureata in lingue e letterature straniere, imprenditrice; Franca Cascio, laureata in materie letterarie, insegnante presso l’Istituto comprensivo di Follo; Demetrio Macheda, impiegato tecnico presso ASL Toscana Nord Ovest; Marina Medeot, casalinga; Teresa Maio, impiegata. Ci sono poi Pier Franco Grassi, medico di medicina generale a Santo Stefano; Viola Macheda, parrucchiera; Lanfranco Pambuffetti, ingegnere, Ex Direttore Operation in Finmeccanica, membro del Comitato Sarzana che botta!; Luca Raimondi, geologo; Angelo Tongiani, pensionato, ex dipendente Regione Toscana.