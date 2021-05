"Cavi penzolanti in Via Vittorio Emanuele III", la denuncia del consigliere M5S Pucci

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consiliare del M5S di Vezzano Ligure ritiene che sia già abbastanza umiliante vedere un immobile in decadenza, in via Vittorio Emanuele III, nel centro del paese di Vezzano inferiore, anche se fiero della propria storia. "Quando a questo si aggiunge lo stato di abbandono dei servizi (elettrici o telefonici) che perdono i propri sostegni, oltre al degrado si crea una situazione di potenziale pericolo". Lo afferma il consigliere pentastellato Tiziano Pucci, annunciando il deposito di un'interpellanza in materia.



"Considerata la storia di questo paese credo meriti la dignità e la cura di tutto ciò che è al servizio di questa comunità e che è intollerabile l’abbandono delle linee dei servizi, pericolose per i cittadini. Per questo - spiega Pucci - ho chiesto di conoscere se l’amministrazione è a conoscenza dello stato in cui versano le linee dei servizi che attraversano la facciata dell’immobile collocato in Via Vittorio Emanuele III; di conoscere se l’amministrazione ha già segnalato ai gestori lo stato di pericolosità delle linee aeree; di conoscere se sia stata emessa ordinanza per collocare protezioni ai fruitori di Via Vittorio Emanuele III e sollecitare le aziende proprietarie ad intervenire; di conoscere se questo stato dei luoghi è compatibile con la sicurezza dei cittadini residenti; quali azioni saranno intraprese per eliminare lo stato di abbandono delle linee aeree dei servizi; entro quanto tempo si interverrà per ripristinare la sicurezza dei cittadini e il decoro del palazzo".