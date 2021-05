"Caro sindaco, tra quelle firme contro il digestore c'erano anche le nostre"

Sarzana - Val di Magra - “È aberrante assistere alla costante strumentalizzazione delle legittime perplessità sollevate da un gruppo consigliare. È aberrante che un professionista esterno che si professa ‘consulente del Comune e non di una parte politica’, si presti ad un gioco politico elettorale carico di storture narrative. In un ente, ogni incarico (a qualunque professionista) viene deliberato dalla giunta, non certo dal consiglio comunale. E le strategie processuali vengono decise dal professionista incaricato, non certo dal consiglio comunale”. Si apre così l'intervento del gruppo di opposizione santostefanese Insieme per voltare pagina, che attacca e la sindaca Paola Sisti ( intervenuta nelle scorse ore), e – ecco il riferimento al professionista – il giurista ambientale Marco Grondacci. Il tema, naturalmente, è il biodigestore. “Nello specifico delle azioni legali contro il biodigestore – si legge ancora nella nota del gruppo, rappresentato in consiglio dagli esponenti della Lega Paola Lazzoni e Silvio Ratti -, i consiglieri comunali non hanno potuto che prendere atto che la giunta si è affidata a professionisti indicati dai responsabili del comitato NoBio ed affidarsi alla miglior strategia da questi individuata, fermo restando che in diverse sedi sono state sollevate legittimamente perplessità sui percorsi intrapresi (ci sono anche streaming di consiglio comunale). Dopodiché, oggi, non possiamo non prendere atto del fatto che qualcosa non ha funzionato e, di certo, questa responsabilità, morale politica e giuridica, non potrà essere fatta ricadere su chi ha potuto solo fare da spettatore di fronte alle scelte adottate nel pieno esercizio dell’autonomia professionale del tecnico e su mandato di una giunta. Ricordiamo, peraltro, che l’avvocato incaricato, in un primo tempo, in una discussione in consiglio comunale, appoggiò l’idea di partecipare all’inchiesta pubblica, per poi immotivatamente impugnarne la delibera. Noi in consiglio comunale abbiamo il ruolo di consiglieri, non di avvocati, né di consulenti ambientali”.



“Caro sindaco, tra quelle firme (4.000 o 2.000 che siano) – prosegue l'intervento - c’è anche la nostra. Anche noi abbiamo contribuito a raccogliere quelle firme ed il solo mandato che il consiglio le ha dato è stato quello di adottare ogni strategia ‘utile’ a contrastare il biodigestore. Prenda atto che non è stato tutto ‘utile’, né correttamente intrapreso, almeno sotto il profilo erariale. Ed abbia un tono rispettoso verso i consiglieri comunali, perché potremmo dirne molto sulle ‘ridicolaggini’ e le parole ‘infamanti’ dei suoi fedeli. Apprendiamo che venerdì prossimo con una delibera di giunta (a riprova di quanto detto sopra), conferirà l'incarico (ancora all'avvocato Piera Sommovigo e al giurista ambientale Marco Grondacci) per presentare il ricorso contro l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria al biodigestore di Saliceti, unendosi al comune di Vezzano Ligure (che sicuramente avrà fatto scelte meno strumentali politicamente) ed auspichiamo che la strategia che adotteranno i legali vada a buon fine (perché non possiamo fare altro). E, nel contempo, auspichiamo che, finalmente, dopo questo gesto della giunta, la democrazia prevalga anche in questo paese, da qualche anno ingessato da logiche conservative pretestuose”.