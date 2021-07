"Autostrada gratuita tra Sarzana e Ceparana per chi risiede e lavora ad Albiano, Bolano e Follo"

Sarzana - Val di Magra - "La tratta autostradale compresa tra le stazioni di Sarzana, Santo Stefano di Magra e Ceparana deve essere gratuita per residenti e lavoratori nelle aree di Albiano, Bolano e Follo. La convenzione per il solo comune di Aulla non basta". Così il gruppo consiliare del Pd di Sarzana, che con il capogruppo Castagna aggiunge: "È necessario che il sindaco Ponzanelli si faccia, quindi, promotore di un'istanza che riguarda tutta la Val di Magra e, più genericamente, tutta la Provincia. Per questo formulerò un'interrogazione. Due i passaggi, si devono svolgere in tempi brevi: il dialogo e la concertazione con Salt, il concessionario competente, e una netta presa di posizione non solo della nostra città ma di tutta la Conferenza dei sindaci spezzini. I Comuni di Follo e Bolano sono densamente popolati. In quell'area abitano circa 15.000 persone. Inoltre a Ceparana vi è una delle aree produttive più importanti per il levante ligure. Li insistono, per esempio, società del settore tecnologico di Fincantieri, oltre a diverse altre realtà industriali e artigianali rilevanti sia dal punto di vista logistico che occupazionale".



"La caduta del ponte di Albiano, la bretella Ceparana-Santo Stefano ancora da mettere in cantiere e la situazione di particolare fragilità del versante della collina di Vezzano sulla Ripa - prosegue Castagna -, abbinata alle gallerie paramassi ancora incomplete, sono la plastica dimostrazione di uno stato di crisi della viabilità molto elevato. Basti solo pensare che con le allerta meteo, per esempio, raggiungere Follo o Bolano da Sarzana diventa un vero e proprio 'viaggio della speranza', con maggiori tempi di percorrenza, maggiori costi a carico del cittadino e un'incidenza di traffico più alta nella città della Spezia. Ciò visto che l'unico punto di raccordo rilevante risulta essere quello di Buonviaggio. Abbiamo dato molto come territorio per la viabilità, ora è giusto che anche Salt ricambi mettendosi al servizio della comunità almeno fino a che non saranno ultimate le infrastrutture viarie necessarie a normalizzare il traffico ordinario tra Val di Magra e bassa Val di Vara".