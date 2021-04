"Atc potenzierà il servizio dopo il crollo della palazzina a Vezzano"

Sarzana - Val di Magra - “Oggi abbiamo avuto un incontro molto positivo in Provincia con l’Ing. Drovandi, direttore tecnico di Atc Esercizio Spa. Si è preso atto delle criticità emerse a seguito del crollo della palazzina di Vezzano e si sono individuate alcune soluzioni. L’azienda ha preso atto delle nostre proposte e ha deciso di potenziare il servizio aggiungendo un mezzo in più sulla linea”.



Lo affermano Alessandro Rosson, capogruppo provinciale della Lega con delega al trasporto pubblico locale, e il capogruppo leghista a Vezzano Jacopo Ruggia.



“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, che va incontro alle esigenze segnalate dai cittadini vezzanesi – sottolineano gli esponenti della Lega – Da oggi inoltre verrà potenziato con una corsa diretta anche il servizio di trasporto pubblico dedicato agli studenti del Fossati e del Cardarelli. L’Ing. Drovandi infine si è assunto l’impegno di verificare se esiste una necessità di potenziamento anche delle corse per gli studenti del Mazzini e del Pacinotti”.