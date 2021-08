"Asilo nido, quattordici famiglie lasciate nella nebbia"

Sarzana - Val di Magra - "Il Comune di Vezzano Ligure non ha la gestione di asilo nido ma affida la stessa a privati locando una struttura comunale a Prati di Vezzano. In data 13 maggio 2021 è stata individuata (tramite avviso di assegnazione in esito alla procedura di manifestazione di interesse) l'assegnataria della concessione di locali di proprietà comunali in una ditta individuale con sede in Vezzano Ligure (con discontinuità rispetto alla precedente) la quale ha offerto un canone annuo superiore alle altre due partecipanti, a seguito di questa assegnazione si è convocata una riunione con i genitori, assessori e ditta assegnataria dando quindi per scontato l'inizio di una nuova gestione senza problemi, tutto tranquillo, tutto sistemato". Ai apre così l'intervento di Cinzia Calanchi, capogruppo di Alternativa per Vezzano in consiglio comunale.



"Successivamente, sono trascorsi tre mesi - prosegue la nota dell'esponente dell'opposizione -, e solo su richiesta di spiegazioni della sottoscritta, sollecitata da numerose segnalazioni dei genitori, è emerso che la ditta assegnataria sarebbe decaduta e che probabilmente occorrevano lavori per ripristinarne l’agibilità venuta a mancare, sembra, a seguito lavori eseguiti nei locali, anche se non è chiaro in forza di quale autorizzazione e da chi e soprattutto se quest’ultima sia la reale situazione creatasi in quanto tutto fondato su voci e messaggi

Ad oggi nessuna comunicazione dell'Amministrazione Comunale ai genitori, pur essendo ormai chiaro che l’attività non potrà aprire il 1° settembre (ricordo che le iscrizioni avvengono a maggio ed oggi siamo ad agosto)".



"Un'Amministrazione che indice una gara per affidare dei locali destinati ad asilo nido, con unico fine quello di massimizzare il profitto - continua Calanchi -, senza preoccuparsi di calmierare le rette attraverso il medesimo bando, che dimentica e sottovaluta l'importanza del nido e ciò che significa per una mamma lavoratrice rimanere nell'incertezza e non sapere a chi affidare il proprio bambino a settembre. Un'Amministrazione che abbandona le famiglie, ma non tutte, perché paradossalmente non informa una parte di genitori sui possibili problemi del nido, ma organizza riunioni con altri genitori di Vezzano capoluogo per stabilire la prosecuzione del servizio Pedibus (attività assolutamente pregevole sia culturalmente che socialmente) ma che costa a tutti i Vezzanesi circa sedicimila euro, in quanto il servizio è stato affidato ad una cooperativa ed il costo è gravato solo sulle casse del Comune, un Comune che deve ricorrere a mutui per acquistare giochi per bambini da collocare in spazi, dove esistono, circondati da incuria. Allora mi chiedo delle due l'una... si lasciano nella nebbia

quattordici famiglie che al Comune non costano nulla ma che, anzi, portano risorse nelle casse del Comune ma contemporaneamente si pubblicizza e si porta avanti un progetto (seppur assolutamente apprezzabile soprattutto nel periodo pandemico) che è costato una cifra improponibile in nome di cosa? Di un’idea estemporanea che deve trovare responsabile collocazione nella nostra realtà quotidiana? Ma forse il problema è che gli Amministratori di Vezzano sono solerti nell’indire riunioni quando pensano di prendersi un merito, molto meno quando devono spiegare fallimenti. Tutto accade a Vezzano Ligure, il paese del silenzio assoluto, della mancanza perpetua di comunicazione tra Amministrazione e Cittadini trattati come sudditi. Auspico che l'Amministrazione risolva al più presto il grave problema e danno causato alle famiglie che pensavano di poter affidare i loro piccoli alle cure amorevoli di tate e che ad oggi invece non hanno alcuna certezza se non quella che il 1 settembre potranno decidere di portare tutti i loro piccoli in Consiglio Comunale... forse allora una soluzione potrà essere trovata".