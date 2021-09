"A sostegno della sindaca Sisti un progetto riformista e civico di cui Italia Viva fa parte"

Sarzana - Val di Magra - “Come membro del gruppo consiliare Santo Stefano Viva, nella qualità di assessore alla Protezione Civile della Giunta del Sindaco Paola Sisti, in questi ultimi cinque anni ho avuto l’onore e il privilegio di partecipare all'amministrazione del nostro Comune, esperienza certamente intensa e formativa che ci ha visti affrontare svariate situazioni complesse e concrete, a partire dai delicati mesi di lockdown, trattando la gestione della pandemia in tutti i suoi difficili risvolti e la successiva ripartenza socioeconomica. Personalmente posso dire di appartenere da sempre, anche per tradizione di famiglia, alla cultura democratica e riformista di centro sinistra. Come già avevo evidenziato pubblicamente, credo nell’importanza di un’alleanza che sia inclusiva di tutte le forze democratiche e di centro sinistra, nella cultura che promuove e protegge i diritti civili, l’uguaglianza sociale, l’ambiente, l’etica civile, i giovani e le politiche giovanili, spesso valorizzati a parole ma ancora troppo poco supportati in concreto. Temi patrimonio da sempre della cultura riformista e progressista di centro sinistra, in cui mi riconosco". Così in una nota Jacopo Alberghi, assessore uscente a Santo Stefano Magra e candidato al consiglio nella lista che sostiene Paola Sisti, prima cittadina uscente in corsa per un secondo mandato.



"In questo contesto, con profilo civico - continua Alberghi -, ho deciso di ricandidarmi presentandomi alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, dando avvio ad un progetto civico e riformista che si rivolge alla società civile e a tutte le forze di centro sinistra e riformiste che vorranno dare il proprio contributo a supporto della Lista di Paola Sisti Sindaco e del suo programma, come fatto da Italia Viva che fa parte di questo progetto ed ha riconfermato il suo sostegno alla candidatura di Paola Sisti e alla squadra che la sostiene, unitamente alle altre forze riformiste che incontreremo nei prossimi giorni".



"Per parte mia, con tutta la modestia necessaria, offro quindi la mia candidatura all'insieme del campo riformista, perché senza una rappresentanza riformista il centro sinistra rischia di essere più debole e di non raggiungere una parte di elettorato che sembra decisiva in contese elettorali molto equilibrate come quelle di questo autunno. Nei prossimi giorni concorderemo quindi un calendario di incontri per dare corpo a questa iniziativa politica finalizzata al pieno supporto della candidatura di Paola Sisti Sindaco", conclude la nota.