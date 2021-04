Vezzano, avviso pubblico per il nido dei Prati

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano ligure ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse ad ottenere la concessione dei locali comunali di Via Aldo Moro, ai Prati, per il servizio di asilo nido (già attualmente svolti negli spazi menzionati). Si tratta di una concessione per 7 anni. Al Comune andrà corrisposto un canone annuale, con canone base fissato a 12mila euro. L'avviso pubblico scadrà il prossimo 7 maggio. Dettagli e modulistica sul sito istituzionale del Comune di Vezzano ligure.