Vendemmia anche ai colli di Luni, Bosoni: "Si dovrebbe partire questa settimana"

Sarzana - Val di Magra - Anche dall'altro lato della provincia, quello di levante, e precisamente sulle placide colline di Luni la vendemmia è ormai alle porte come riferisce Diego Bosoni di Cà Lunae: "Se i nostri enologi non modificano i programmi, per questioni metereologiche, si dovrebbe partire questa settimana con un'area interessata da vigneti per 50 ettari di cui ben 12 riservati al biologico". Molte sono le piccole realtà inglobate nella Cantina Bosoni come i 15 ettari di affitti agricoli e 20 costituiti da oltre 100 conferitori. Un piccolo esercito di oltre 60 persone tra dipendenti e temporanei provvederà al raccolto che viste le scorse annate dovrebbe concretizzarsi in 450mila bottiglie tra cui il celeberrimo vermentino che grazie al microclima e alle caratteristiche geologiche uniche del territorio lo hanno reso famoso ben oltre i confini nazionali.