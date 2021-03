Ristoratore in bici da Albenga a Roma, farà tappa a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - L'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino ha incontrato oggi Marco Sanguineti, socio titolare di un ristorante di Albenga che, partito questa mattina dalla città ingauna, arriverà giovedì a Roma in bicicletta - facendo tappa a Sarzana, Livorno e Grosseto - in segno di protesta dopo la sanzione che lo ha costretto a chiudere il suo locale per diversi giorni.

"Ho ricevuto Sanguineti perché la sua è una protesta civile e silenziosa che mette in evidenza le incongruenze dell'art. 37 comma 1 del D.P.C.M. del 02/03/2021 che sanziona i clienti e gli esercenti delle attività commerciali perché stazionano al di fuori dei locali anche solo per attendere la merce ordinata. La pandemia non si combatte con multe inique ma col buon senso", commenta l'assessore Berrino.