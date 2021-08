Ripresa dell’attività crocieristica, Sarzana cerca una ditta specializzata

Sarzana - Val di Magra - La promozione dell'immagine turistica della città significa offrire a cittadini e turisti un ampio e variegato insieme di opportunità.



Negli ultimi tre anni i turisti delle crociere hanno cominciato a conoscere le bellezze di Sarzana, ora dopo l’interruzione degli sbarchi a Carrara e nel Golfo dei Poeti dovuti alla pandemia, riprenderanno l’esperienza.



Per questo, su proposta dell'assessore al turismo Roberto Italiani, la Giunta sarzanese con la delibera n. 223 ha approvato le linee di indirizzo per la ricerca e l’attivazione, con una ditta specializzata nel settore, della promozione dei servizi turistici, in particolare quelli dedicati al settore crocieristico, le fiere e servizi per il turismo.



“Valorizzare la potenzialità turistica del territorio, a partire dai suoi asset fondamentali - dichiara Italiani- è una nostra priorità. Vogliamo quindi sfruttare quegli strumenti essenziali per la promozione turistica della città, a livello nazionale e internazionale, come la partecipazione alle fiere del turismo che richiedono una presenza efficace e professionale. A questo proposito abbiamo aderito a un protocollo specifico con i comuni che si affacciano sul golfo spezzino e sulle 5 Terre per la valorizzazione sinergica del nostro territorio. Stiamo già lavorando per farci trovare pronti nella fase di ripresa post-pandemica e favorire l'incremento delle presenze turistiche in città. I dati della prima parte dell’anno sono già molto positivi, ma guardiamo oltre. Oltre alle crociere, guardiamo a un’offerta integrata per il turismo con la predisposizione dei vari percorsi di experience turistica e la card turistica”.



Per questo il Comune ha dato incarico al dirigente dell'Area 1 di procedere, per una spesa complessiva di 4mila e 900euro, all'affidamento a una ditta specializzata i seguenti servizi:

-organizzare la partecipazione e partecipare con propri incaricati, per conto del Comune di Sarzana, ad almeno tre delle principali fiere del turismo in programma nel corso del prossimo anno;

-gestire i rapporti con gli Enti fieristici, i tour operators e gli operatori del

settore, finalizzati alle suddette partecipazioni;

-gestire i rapporti con gli operatori del settore crociere presenti ai terminal del porto di La Spezia e coordinare la gestione logistica dei flussi connessi al

turismo crocieristico, compresa l’attività di accoglienza dei croceristi stessi presso la città di Sarzana anche con il coinvolgimento dell’Ufficio informazioni turistiche;

-progettare una card turistica finalizzata all'aggregazione e commercializzazione dell'offerta turistica territoriale.