Revocato lo sciopero dei casellanti Salt previsto per domenica

Sarzana - Val di Magra - Il personale autostradale sarà regolarmente ai caselli. I sindacati CGIL, CISL, UIL, SLA SALT hanno deciso di sospendere lo sciopero di domenica 25 luglio ultime quattro ore dei turni 2 e 3, vista la convocazione dell'Azienda SALT per lunedì 26 luglio. "I sindacati unitariamente, hanno deciso di sospendere lo sciopero, intravedendo una possibile apertura per l'istituzione del presidio presso le rampe autostradali in A12 di Ceparana Albiano Magra", fanno sapere le organizzazioni.