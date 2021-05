Orario del mercato del giovedì esteso per due mesi

Sarzana - Val di Magra - Per tutto il mese di maggio e per quello di giugno, il mercato settimanale di Sarzana durerà dieci ore: dalle 8 di mattina fino alle 18.45, con la possibilità per gli operatori del settore alimentare di uscire alle 14. E' quanto stabilito dalla giunta, su proposta dell'assessore Italiani, dopo aver ascoltanto anche le istanze delle associazioni degli ambulanti, con l'obiettivo di consentire a tutti di lavorare per una giornata piena. Come già avvenuto anche gli anni scorsi, nei mesi più caldi da luglio a settembre, il mercato inizierà invece alle 8 e terminerà alle 14.15. Gli operatori – ricorda la giunta – dovranno mantenere attivi i dispositivi e le misure previsti dalla vigente normativa anti Covid.