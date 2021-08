Messa in sicurezza Camisano, la soddisfazione di Confartigianato

Sarzana - Val di Magra - Confartigianato La Spezia, in una nota, esprime soddisfazione, anche a nome delle imprese coinvolte nell’insediamento dell'Area D2, per la conclusione del progetto di messa in sicurezza dell'area di Camisano. "Il progetto, avviato nel 2001 all’indomani dell’alluvione - si legge nella nota dell'associazione -, ha seguito un iter lunghissimo e visto la realizzazione per lotti dei lavori. Grazie alla sinergia tra Regione Liguria e il privato è finalmente terminato l’intervento a difesa della zona di Camisano. L’area artigianale ‘D2’, seguita per anni dal compianto presidente Francesco Botto, nostro direttore per oltre 20 anni, nasceva proprio sul presupposto della messa in sicurezza di quell'area dal rischio idrogeologico per rilanciare lo sviluppo imprenditoriale nautico della zona. Confartigianato ringrazia la Regione Liguria, ed in particolare il presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone per l’impegno concreto per la realizzazione degli interventi, in sinergia con la Provincia della Spezia e il Comune di Ameglia. Confartigianato ringrazia anche la società San Lorenzo Spa per l’impegno economico a supporto degli interventi regionali".