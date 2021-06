Lvnae tra i protagonisti di Opera Wine 2021

Sarzana - Val di Magra - Lvnae, storica azienda vitivinicola situata nei Colli di Luni, è stata selezionata dalla testata americana Wine Spectator, una delle voci più autorevoli nel mondo del vino a livello internazionale, per la nuova edizione di Opera Wine, prevista il 19 giugno 2021 a Verona. In questa vetrina internazionale, che dal 2012 premia e presenta a giornalisti, operatori e personalità del settore le migliori cantine del Belpaese (quest’anno saranno 186 aziende), Lvnae è ospite assiduo.



Diego Bosoni, quarta generazione della proprietà, commenta: “Per noi è un onore essere presenti anche in questa 10° edizione della manifestazione: è un grande riconoscimento non solo per i nostri Vermentino ma soprattutto per il territorio dei Colli di Luni, dove si trovano le nostre vigne e dove nascono da sempre i nostri vini, di cui Etichetta Nera, Cavagino e Numero Chiuso sono le etichette simbolo, sempre più apprezzate anche all’estero”. Numero Chiuso 2016 in particolare è il vino aziendale premiato quest’anno da Wine Spectator: prodotto in sole 2600 bottiglie, è un Vermentino frutto di grappoli selezionati solo nelle migliori annate a Lvnae e affinato per 18 mesi in botti da 20 hl. “È un vino coraggioso, che sfida il tempo e le distanze, raccontando sfumature inedite del nostro territorio anche oltreoceano” conclude Bosoni.