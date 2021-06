La stagione irrigua entra nel vivo, cinque acquaioli al servizio dei consorziati del Canale Lunense

Sarzana - Val di Magra - È entrata nel vivo la stagione irrigua al servizio nel comprensorio gestito dal Consorzio del Canale Lunense che ha ormai messo a punto tutte le opere di manutenzione nelle strutture a scorrimento per portare l'acqua in tutti i terreni agricoli grazie alla storica rete di 120 chilometri lungo la piana del Magra.



L'ente di via Paci, per consentire un servizio agevole e capillare, ha suddiviso l'intera area agricola, da Santo Stefano a Marinella, in cinque zone, seguite direttamente da altrettanti acquaioli, figure storiche del Consorzio, responsabili del governo e delle prenotazioni delle acque in arrivo dall’asta artificiale.



I consorziati possono contattare direttamente gli acquaioli al numero telefonico che trovano sul sito internet (www.canalelunense.it al link: servizio idrico). Le pagine in questione illustrano tutte e cinque le zone di riferimento con grandi mappe in cui sono riportate e segnate le linee a scorrimento.



I numeri di telefono degli acquaioli sono i seguenti: zona 1: 3356519165, zona 2: 3316713298, zona 3: 3316813201, zona 4: 3316920154, zona 5: 3356519167. Per segnalazioni e guasti si può scrivere una e-mail a info@canalelunense.it oppure chiamare allo 0187620145.



Il Consorzio del Canale Lunense - come noto - ha in progetto un’operazione di restyling nei tratti malandati delle vecchie canalette a scorrimento con manufatti in acciaio zincato, mentre sta procedendo l'ampliamento delle nuove linee a pressione per consentire l'irrigazione nei tratti principali, come la piana di Marinella.