Sarzana - Val di Magra - L'impresa Cozzani (Dott. Ing. Mario Cozzani S.r.l) di Arcola sarà protagonista a partire da domani sino al 26 agosto della 12a edizione della Conferenza EFRC 2021 a Varsavia, in Polonia. Le nuove sfide del controllo remoto per l'installazione degli impianti saranno protagoniste allo stand dell'azienda arcolana che nel 2021 ha compiuto 75 anni di vita, guidata oggi da Francesca Cozzani, ex presidente di Confindustria La Spezia.