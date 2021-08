L'ipotesi: "Rilancio di Svar per governance retroporto"

Sarzana - Val di Magra - Una nuova configurazione della società Svar (Società valorizzazione aree retroportuali), “che, grazie all'impulso dell'AdSP (Autorità di sistema portuale, ndr) potrebbe essere rilanciata ad assumere un ruolo di 'governance' complessiva dell'area in raccordo con le istanze territoriali rappresentate dal Comune di Santo Stefano di Magra, dallo snodo ferroviario, rappresentato da Rfi e da Mercitalia Logistics, nonché dalle rappresentanze degli operatori privati insediati nell'area”. Questa un'ipotesi di lavoro per il retroporto santostefanese illustrata nel 'Piano operativo triennale 2022-24' approvato le scorse settimane dall'Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. L'AdSP ha chiesto l'inserimento quale nodo della rete centrale del Corridoio Ten-T del terminal intermodale retroportuale, che si estende su 300mila metri quadrati, con un'area d'interscambio ferro-gomma di 8.200 mq, 6.500 mq di parcheggio per mezzi pesanti, 8.700 mq di parte ferroviaria dotata di 16 binari. “L'inserimento del terminal di Santo Stefano di Magra nella rete Core TEN-T – si legge nel Piano - permetterebbe di accedere ad una serie di finanziamenti comunitari che potrebbero essere utilizzati per l'implementazione delle infrastrutture ferroviarie. In riferimento a quest'ultimo punto, su proposta dell'AdSP è stato istituito un gruppo di lavoro che, partendo dal lavoro già svolto nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune di Santo Stefano di Magra, C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture dell'Università di Genova) e AdSP, intende coinvolgere tutti gli attori interessati allo sviluppo della piattaforma intermodale, tra cui, oltre ai già citati, RFI, Mercitalia Logistics, Mercitalia Shunting & Terminals”.



Nel documento si spiega che “obbiettivo del gruppo di lavoro è quello di definire una strategia di sviluppo per la piattaforma intermodale anche attraverso l'utilizzo della progettazione comunitaria. In primis, l'obiettivo principale dell'AdSP è la definizione di un soggetto che mettendo assieme attori pubblici e privati, eserciti la governance dell'insieme delle aree retroportuali al fine di rendere più efficienti tutti i servizi che vengono in esse svolti”. Di qui la menzionata ipotesi sul ruolo di Svar. Il tema di un soggetto che eserciti una governance complessiva “dovrà essere perseguito con determinazione, nel corso del primo periodo di vigenza del presente POT (il Piano delle opere triennale, ndr) in quanto, è del tutto evidente, la dicotomia fra l'esigenza che l'AdSP effettui investimenti nelle infrastrutture e nei servizi, svolga un ruolo attivo di regolazione e nella rappresentanza, anche a livello comunitario, ed il ruolo marginale della stessa Adsp nella gestione complessiva della struttura”.