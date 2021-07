Decanter world wine awards:platino ai vini di Luni. Sul podio le Cantine Bosoni e Federici

Sarzana - Val di Magra - Uno tra i più prestigiosi concorsi tra produttori di vino al mondo, il Decanter World Wine Awards, nell’edizione 2021 premia nella categoria “Platinum” due vini simbolo del territorio di Luni:

"Lunae Bosoni, Cavagino Vermentino, Colli di Luni, Liguria 2019" e "Cantina Federici, Sarticola Vermentino, Colli di Luni, Liguria 2020".

Grazie a questi prodotti d’eccellenza che conquistano il podio, su Luni si accendono i riflettori internazionali. Il Vermentino D.O.C. infatti è figlio di queste colline che fin dagli antichi romani sono state coltivate e vinificate. Una storia che nutre e che fortifica le radici della comunità come la comunità stessa si prende cura della vite.



All’edizione 2021 del Decanter World Wine Awards hanno partecipato in qualità di esperti 170 enologi, tra cui 44 Masters of Wine e 11 Master Sommeliers. Per due settimane consecutive hanno assaggiato 18.094 vini provenienti da 56 Paesi diversi. Questi numeri non fanno che sottolineare il livello della competizione e quindi della qualità dei vini selezionati. I giudici, alla fine, hanno stilato le classifiche per cinque categorie: i “Best in Show” sono stati 50, 179 i Platinum, 635 i Gold, 5.607 i Silver e 8.320 i Bronze.



L’Italia ha ottenuto 7 “Best in Show” e 36 “Platinum”: tra questi due sono Vermentino D.O.C. Colli di Luni. Un risultato straordinario!



Decanter World Wine Awards: i 7 vini italiani “Best in Show”

Tra i 50 vini premiati con il titolo di “Best in Show” ci sono 7 vini italiani. Si tratta, nello specifico, di:

Brunello di Montalcino 2016 di Castiglion del Bosco

Derthona Timorasso 2018 di Broglia

Capezzana Riserva 2013

Fuocoallegro Piedirosso 2019 di Casa Setaro

Prosecco di Conegliano Valdobbiadenek Superiore Rive “47/87 Rive di Vidor” Extra Dry 2019 di Castello

Barolo Monvigliero 2016 di Diego Morra

Stare Brajde 2019 di Muzic

36 le medaglie di “Platino” conquistate dai vini Italiani. L’elenco completo:

Brunello di Montalcino Jacopus di La Togata

Passito di Pantelleria Ben Ryé di Donnafugata

Laudàri Chardonnay di Cristo di Campobello

Brunello di Montalcino Cupio di Pinino

Quintessenz Passito di Cantina Kaltern

Barolo Coste di Rose di Marchesi di Barolo

Amarone della Valpolicella Classico Riserva La Mattonara di Zýme

Petrucci Anfiteatro di Podere Forte

Barbaresco Santo Stefano Albesani di Castello di Nieve

Brunello di Montalcino di I Vini di Milena

Largiller di Cantina Toblino

Chianti Classico Riserva Pellegrini Della Seta di Terra di Seta

Brunello di Montalcino Vigna Loreto di Mastrojanni

Pg40 di La Spia

Amarone della Valpolicella Riserva Armando Gianolli Ciliegio di La Collina dei Ciliegi

Festa Norìa di Cantina Santadi

Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry di Andreola

Cavagino Vermentino di Lunae Bosoni

Taurasi di Terre di Petrara

Recioto della Valpolicella Classico Monte Marognin di Franchini

Amarone della Valpolicella di La Giuva

Brunello di Montalcino di Argiano

Amarone della Valpolicella Torre del Falasco di Cantina Valpantena

Chianti Classico Gran Selezione di Cinciano

Brunello di Montalcino Riserva di Padelletti

Franciacorta Fuoriserie N.06 Rosé Brut di Cabochon

Chianti Classico Gran Selezione Vicoregio 36 di Castello di Fonterutoli

Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano di Cantine Belisario

Acciaiolo di Castello di Albola

Vin Santo del Chianti Classico di Castello di Cacchiano

Sauvignon di Lafóa

Amarone della Valpolicella Pagus Bisano Cantina di Verona

Amarone della Valpolicella Classico di Scriani

Brunello di Montalcino di Lisini

Sarticola Vermentino di Cantina Federici

Vin Santo del Chianti Riserva di Castello di Oliveto