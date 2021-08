Corso di preparazione per aspiranti agenti della Polizia locale

Sarzana - Val di Magra - A seguito della notizia che successivamente al turnover pensionamenti ed al blocco dei Concorsi dovuto all'emergenza COVID, diversi Comuni del nostro Paese stanno procedendo all'assunzione di nuovo personale nel comparto Polizia Locale e tra questi il Comune di Livorno che ha emesso il Bando di Concorso per 15 Agenti e 5 Ufficiali, l'Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia, si è immediatamente attivata con l'istituzione del 48° Corso di Preparazione per il profilo da Agente. Sono infatti moltissimi i Corsi già portati a termine dall'ormai nota Associazione leader per quanto riguarda la preparazione degli aspiranti agenti. Il Corso si terrà nella formula full-immersion da martedì 14 a venerdì 17 settembre a Santo Stefano di Magra (SP) presso la Sala Riunioni di V.le Pozzoli / Via Arzelà messa a disposizione dalla FP Edilizia Srl.

A tenere le lezioni del Corso, sarà il Dott. Andrea Prassini, Vice Comandante della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra (SP) già docente nelle precedenti edizioni dello stesso Corso tenutesi sia alla Spezia e sia in altre città come Crotone, Genova, Savona, Rapallo (GE), Santa Margherita Ligure (GE), Parma, Aulla (MS), Modena, Pescara, Ostuni (BR) e recentemente ad Oristano. Il Corso sarà di natura teorica e tratterà: test a risposta chiusa estratto da un precedente Concorso Pubblico, utile al corsista per poter autovalutare il proprio grado di preparazione. Si inizia quindi dall’abc ovvero dall’analisi di una norma e dalle Fonti del Diritto per continuare con L'Illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con la riesaminazione da parte del corsista, del primo test e quindi la valutazione dell'eventuale miglioramento della preparazione. Infine fac-simile di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l'allievo ad affrontare l’esame.

Per seguire al meglio i corsisti ed in ottemperanza alle misure restrittive COVID, saranno accettate esclusivamente le prime 20 iscrizioni.

Agli iscritti verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l'attestato di frequenza.

Per maggiori informazioni contattare il 328.5467479 od inviare mail a scuolaformazioneprofessionale@gmail.com .

Si ricorda che le iscrizioni terminano il 12 settembre 2021 .