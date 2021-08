Confartigianato incontra il Parco Montemarcello Magra Vara

Sarzana - Val di Magra - Valorizzazione turistica del Parco naturale regionale, riattualizzazione del Piano della Nautica e incertezze relative alle ricollocazioni, incremento delle risorse destinate al parco, problema della navigabilità fociva del fiume, rapporti con i comuni, controllo ambientale del territorio: questi i temi discussi nel corso di un incontro a Sarzana con la neo presidente Eleonora Landini, biologa spezzina e funzionaria dell’ufficio ambiente della Provincia della Spezia e il neo direttore del Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Federico Marenco, dirigente della Regione Liguria e direttore dei parchi Antola, Portofino e Alpi Liguri.



La delegazione di Confartigianato era composta dal Presidente Nautica Confartigianato, Roberto Zampollini, dall’imprenditrice Silvia Garbini, dal responsabile categorie Confartigianato, Nicola Carozza e dal responsabile sindacale della sede Confartigianato di Sarzana, Gregorio Ravani.

“Nell'area del Parco – ha spiegato il Presidente Roberto Zampollini - sono presenti molteplici attività economiche che operano nel comparto della nautica: darsene, rimessaggi, riparazioni di motori marini, noleggi e locazione barche, refitting, negozi specializzati nei materiali per la nautica e la vela, scuole nautiche per conseguire le patenti, ecc. una realtà della nostra provincia che andrebbe valorizzata turisticamente come un porto fluviale per l'Alto Tirreno che vede anche la presenza di eccellenze della nautica come Sanlorenzo Yacht e Intermarine. Le piccole aziende che rappresentiamo hanno saputo rialzarsi dalla crisi del settore, da due eventi alluvionali ed ora attraversano l’emergenza del Covid19. Attraverso l'impegno degli enti, della politica e delle Associazioni possiamo e dobbiamo fare un salto di qualità, per sviluppare un comparto di eccellenza, far conoscere le professionalità uniche, aumentare la qualità e la tutela ambientale”.



Presidente e direttore hanno ascoltato con interesse la delegazione dimostrando esperienza e conoscenza dei diversi temi. "Stiamo lavorando su tutti i dossier - ha dichiarato la Presidente Eleonora Landini - per dare slancio al Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara puntando sulla crescita e sullo sviluppo sostenibile del territorio. Gli sforzi della nuova governance, in accordo con la Regione, vanno nella direzione di una politica di valorizzazione in cui conciliare accessibilità e progettualità come motore di sviluppo per il territorio”