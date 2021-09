Bando per un chiosco al parco della Madonnetta

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra si appresta a lanciare un bando per la realizzazione di un chiosco per somministrazione di alimenti e bevande al Parco della Madonnetta, sull'area pavimentata che già in passato aveva ospitato una attività di questo tipo, spazio pubblico che verrebbe appunto dato in concessione alla parte privata. La concessione, si legge nella bozza di bando approvata dalla giunta comunale, avrà durata di nove anni. I partecipanti al bando valuterà le proposte pervenute secondo una serie di criteri: qualità del progetto architettonico (in particolare il suo inserimento nel contesto), anzianità di iscrizione al registro delle imprese, stato di disoccupazione, età (con più punti alle fasce più giovani) ed eventuali proposte aggiuntive da parte del richiedente, quali la manutenzione di ulteriori aree del parco, la manutenzione dell'area di sgambamento cani, svuotamento dei cestini dell'area parco ecc.

Il concessionario dovrà versare un canone di concessione annua pari a 561,60 euro e avere cura della zona attorno all'area in concessione, collocando all'interno della stessa dei cestini per i rifiuti.

La bozza del bando completa è visionabile sul sito istituzionale dell'ente comunale, all'albo pretorio.