Arriva il riconoscimento per Consorzio dei viticoltori di Levante

Sarzana - Val di Magra - Sarebbe arrivato in queste ore il tanto atteso riconoscimento del Ministero per le politiche agricole e forestali al Consorzio per la tutela dei vini Dop e Igp Colli di Luni, Cinque Terre, Colline di Levanto e Liguria di Levante. Un percorso che era iniziato nel febbraio 2020 con la costituzione della struttura presieduta da Andrea Marcesini in rappresentanza di 61 aziende vitivinicole e quasi cinquecento etichette. Il Consorzio si poneva tra gli obiettivi primari la tutela e la promozione di ogni realtà coinvolta, soprattutto le più piccole, l’informazione del consumatore, la cura degli interessi generali relativi alle denominazioni in oggetto e la proposta in materia di disciplina regolamentare di Dop e Igp.

Oggi la pratica è finalmente arrivata in porto dopo numerosi scogli burocatici e procedurali resi ancora più duri dall'emergenza sanitaria che parallelamente ha colpito economicamente anche uno dei settori più importanti della nostra provincia. Una soddisfazione che il presidente ha condiviso con tutti i viticoltori, il cda, le associazioni di categoria e il direttore Giorgio Baccigalupi per il lavoro svolto per conseguire il prezioso obiettivo.