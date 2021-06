Arcola vara la carta "nuovi nati", fino a 200 euro per le famiglie

Sarzana - Val di Magra - Con l'auspicio che il 2021 sia l'anno della rinascita dopo un lungo periodo difficile a causa della pandemia, il Comune di Arcola ha deciso, in continuità con l'iniziativa dello scorso anno, di andare incontro alle famiglie che hanno avuto o avranno la gioia di un figlio in questo 2021.



Sarà infatti possibile ritirare la carta 'nuovi nati' dalla prossima settimana e sino alla fine dell'anno presso la biblioteca comunale al mattino, presentando carta d'identità, certificato di nascita e isee.

La carta nuovi nati (150 oppure 200 euro in base al reddito percepito) sarà utilizzabile presso le farmacie comunali o il negozio per bambini Baby Store presente nel territorio di Arcola.



"In attesa dell'assegno unico, misura importante per moltissime famiglie italiane grazie al lavoro del Ministro alle politiche famigliari Bonetti, - spiega il vicesindaco con delegale al sociale Gianluca Tinfena da cui nasce questa idea - ad Arcola abbiamo deciso di anticipare i tempi con un regalo a tutte quelle famiglie che hanno avuto un figlio o lo avranno in questo 2021. Un segnale di ripartenza importante che vede le famiglie al centro di questo nostro progetto".