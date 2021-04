Arcola lancia sportello lavoro e cooperativa di comunità

Sarzana - Val di Magra - In arrivo ad Arcola due nuovi sportelli comunali, uno volto a supportare la nascita di una cooperativa di comunità, l'altro ad aiutare chi è in cerca di lavoro. Lo ha spiegato nel corso del consiglio comunale di ieri l'assessore Camilla Monfroni, titolare delle Politiche giovanili, rispondendo a un'interpellanza del consigliere Maurizio Gatti, capogruppo della Lega, che ha chiesto all'amministrazione come mai non abbia risposto all'avviso pubblico Fermenti in Comune, promosso da Anci per raccogliere e sostenere economicamente progetti comunali dedicati al mondo giovanile. “La mail da parte di Anci è arrivata il 19 gennaio, dieci giorni prima della data di scadenza dell'avviso – ha affermato l'assessore Monfroni -. C'era troppo poco tempo per elaborare progetti, così con dispiacere per quest'anno abbiamo deciso di lasciar perdere. Dico quest'anno perché un bando di questo tipo è già uscito in passato e spero uscirà anche in futuro, quando sicuramente ci troverà pronti a rispondere”. “Siamo di fronte a un'opportunità elegantemente persa. Abbiamo lasciato per strada un'occasione per fare programmazione, e la programmazione si fa nei momenti di crisi, come questo”, si è rammaricato il consigliere Gatti, menzionando alcuni casi di Comuni spezzini – La Spezia, Bolano, Castelnuovo - che invece hanno risposto all'avviso Anci.



Come anticipato, l'assessore Monfroni ha colto l'occasione della risposta per toccare temi comunque correlati alla sfera giovanile. Sottolineata la generale necessità di una maggiore attenzione alle leve più verdi della società, l'assessore ha informato che l'amministrazione intende aprire uno sportello “per favorire la nascita di una cooperativa di comunità nel nostro territorio, un modo nuovo per fare impresa che ritengo sia una buona occasione per mettersi in gioco da parte delle giovani generazioni”, e ancora, Palazzo civico ha in mente “idea questa in fase più embrionale, di aprire un ulteriore sportello, questo volto a supportare i giovani in cerca dei primi lavori e i disoccupati del nostro territorio. Per realizzarlo sarà necessario fare rete con associazioni di categoria e aziende, arrivando a una intermediazione tra domanda e offerta”.