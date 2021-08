Sarzana - Val di Magra - Nel contesto del progetto europeo RESCUE – REgeneration of disused Industrial Sites through Creativity in Europe (rigenerazione degli spazi industriali in disuso attraverso la creatività in Europa), un’operazione transnazionale supportata dal programma europeo Europa Creativa, che vede il Comune di Santo Stefano Magra come capofila in collaborazione con 5 organizzazioni partner: IBug (DE), Klanghaus (AT), Association for Contemporary Art OX-P (SI) e l’Associazione Gli Scarti (IT), l’associazione Ocra teatro propone un’interessante “call” di partecipazione popolare.

L’idea di “Ceramic voices \ Voci dalla Ceramica” è quella di dare voce ad alcuni frammenti liberamente tratti dal ricchissimo archivio della Fabbrica Vaccari, in modo da rivitalizzare questa parte della memoria storica del nostro territorio.

In questo bando di libera partecipazione, s’invitano le persone oggi residenti nella nostra provincia e in particolare quelle che vivono nelle zone limitrofe alla ex Fabbrica Vaccari, ora divenuta “Nova” luogo culturale e di aggregazione, a offrire la loro voce per un’interpretazione vocale di alcuni frammenti di questa importante esperienza industriale della provincia spezzina. I frammenti testuali, tratti da lettere indirizzate alla fabbrica, testimonianze e memorie degli operai o dagli stessi documenti prodotti dalla direzione aziendale, solo una piccolissima selezione di testimonianze di un ricchissimo archivio ancora tutto da esplorare ed organizzare telematicamente, testimoniano un’esperienza di fabbrica che va dagli anni della guerra fino agli anni 60 e ci restituiscono in modo straordinariamente efficace il clima di un paese ormai scomparso.

Toni Garbini, drammaturgo e regista teatrale, uno dei responsabili della Associazione di promozione sociale Ocra teatro, è convinto della efficacia di una prospettiva di coinvolgimento popolare per questo progetto, dichiarando che “solo le voci viventi delle persone che oggi abitano il territorio possono rendere la verità di questa toccante esperienza lavorativa ed umana”.

Tutti possono candidarsi ad “interpretare” uno dei frammenti dell’archivio e realizzare sotto la direzione del regista un contenuto audio, anche con il cellulare, nella forma di un “vocale” per intendersi, che dovrà poi essere inviato alla associazione Teatro Ocra, per formare una tessitura di voci oggetto di una “live eletronics performance”, che andrà in scena tra il 16 e il 18 Settembre nel contesto di una serie di eventi di restituzione pubblica del progetto a cui parteciperanno oltre agli artisti italiani molti altri performer dai diversi paesi europei coinvolti.



L’invito è quindi di contattare Toni Garbini nei suoi canali social (Facebook e Instagram) o alla mail di Ocra Teatro: teatrocra@gmail.com per concordare con lui l’identificazione e la registrazione di un audio contenuto tratto dall’archivio della Ceramica Vaccari.