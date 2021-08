Visite guidate e laboratori per bambini alla mostra su Gian Carozzi

Sarzana - Val di Magra - E' già successo per la mostra antologica di “Gian Carozzi. Dipingere mi è necessario”, in corso alla Fortezza Firmafede di Sarzana fino al 10 ottobre (QUI) e che, in sole due settimane dall'apertura, ha visto centinaia di visitatori. Ora un'altra opportunità per quanti vorranno approfondire il lavoro dell'artista a cui Sarzana ha voluto dedicare una mostra antologica in occasione dei cento anni dalla nascita.

Per tutto il mese di agosto infatti sarà possibile partecipare ogni venerdì del mese- ore 19- a una visita all’esposizione.



Il calendario degli appuntamenti prenderà avvio 6 agosto con la presenza dei curatori Lara Conte e Andrea Marmori e del grafico Emanuele Martera, curatore dell’allestimento, che guideranno il pubblico alla mostra. Le visite del 13 e del 20 agosto saranno condotte rispettivamente dai curatori della mostra Andrea Marmori e Lara Conte. Il 27 agosto, alla fine della visita della mostra condotta dagli educatori museali della cooperativa Earth, sarà possibile infine visitare la casa-atelier dell’artista in Via Mascardi, 14.

Ogni visita prevede un numero contingentato di visitatori, secondo le normative vigenti, e pertanto sarà necessaria la prenotazione.



Costo ingresso e della visita: 10 euro.

Prenotazione obbligatoria tramite form online sul sito www.fortezzafirmafede.it



Non solo si ricorda che, per tutto il periodo della mostra, sarà inoltre possibile prenotare visite guidate per piccoli gruppi a cura degli educatori museali della cooperativa Earth. Per informazioni: didattica@earthscrl.it

tel. 370.3433951



Laboratori per famiglie e bambini:

I servizi educativi della cooperativa Earth hanno ideato due percorsi correlati alla mostra per avvicinare grandi e piccini all’opera di Gian Carozzi e vivere un’esperienza immersiva tra arte, colore, segno e forma.



TI PRESENTO... GIAN CAROZZI!

visita guidata e laboratorio per famiglie

Un percorso per conoscere meglio l’artista, concentrandosi su alcune delle tematiche affrontate all’interno dell’esposizione. Un’esperienza da vivere con tutta la famiglia per scoprire insieme gli strumenti e le tecniche del pittore e i grandi temi della storia dell’arte.

7 agosto; 14 agosto

dalle 18:30 alle 20:30 (2 ore)

età 4-10 anni

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria tramite form online sul sito www.fortezzafirmafede.it

Per informazioni su costi e dettagli attività: didattica@earthscrl.it



ATELIER D’ARTISTA SOTTO LE STELLE

visita alla mostra e attività in laboratorio

Ma com’è fatto l’atelier di un pittore? Quali segreti si nascondono al suo interno?

Un breve campus serale immersi nel colore e nelle forme di Gian Carozzi.

Prenderemo spunto dalle opere esposte per sperimentare tante e diverse attività, che ci permetteranno di fare un viaggio unico nella storia dell’arte e della pittura.

21 agosto; 28 agosto

dalle 19:00 alle 22:00 (3 ore cena inclusa)

età 6-11 anni

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria tramite form online sul sito www.fortezzafirmafede.it

Per informazioni su costi e dettagli attività: didattica@earthscrl.it



Il calendario di appuntamenti proseguirà nel mese di settembre con visite guidate, conferenze e laboratori per famiglie e bambini.