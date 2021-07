Via alla prevendita per il concerto di Manu Chao a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - È iniziata oggi la prevendita per l'attesissimo concerto di Manu Chao a Sarzana. L'ex leader dei Mano Negra infatti domenica 25 luglio ale 21.30 farà tappa in Piazza Matteotti con il suo tour “El Chapulito Solo”, esibizione in chiave acustica di alcuni dei pezzi più noti della sua carriera, accompagnato da Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni. Manu Chao arriverà in Val di Magra dopo la data genovese del 21 luglio e proseguirà poi per Collegno dove canterà il 27.



I biglietti – circa 800 i posti a sedere – sono acquistabili su TicketOne al prezzo di 28,75 euro più spese di prevendita. Per accedere alla piazza non sarà necessario esibire green pass o tamponi.