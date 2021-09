Vezzano: terzo appuntamento con i laboratori per bambini al Parco della Fontanetta

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 8 Settembre 2021 alle ore 18.15 si terrà al Parco della Fontanetta ai Prati di Vezzano il terzo appuntamento con i laboratori per bambini organizzati dall’assessore alla Cultura Ilenia Orlandi in collaborazione con la cooperativa Zoe e Biblioteca Civica di Vezzano Ligure “Mario Tobino”.

In questo terzo appuntamento il Parco della Fontanetta si trasformerà in uno scenario fantastico, abitato da folletti e da creature straordinarie. Le loro storie coinvolgenti ed avvincenti ispireranno la creazione di piccoli teatrini da costruire per giocare a inventare e raccontare.

Si rammenta che i laboratori, dedicati ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sono gratuiti.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 0187995219