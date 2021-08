Venerdì a Sarzana 'La Radio in piazza'

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 6 agosto alle 21.00 a Sarzana, in Piazza De Andrè, appuntamento con 'La Radio in piazza', evento prodotto da Radio Sarzana. Parteciperanno MVRTE, Howl Jordan, Mayfair Lady, 1LY e Neno, per una serata ricca di musica.