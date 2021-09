Una nuova maratona fotografica "Città di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - l Circolo Fotografico Sarzanese, con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Sarzana, organizza, la seconda Maratona Fotografica “Città di Sarzana”.



Un evento che vuol valorizzare la città attraverso la fotografia, far conoscere il territorio tramite un avvenimento ludico che unisca appassionati di fotografia e semplici simpatizzanti.



Il concorso è aperto a chiunque accetti il seguente “Regolamento”.



Per l’iscrizione è necessario compilare il form sul sito: www.circolofotograficosarzanese.it e versare la quota; maggiori informazioni cell. 3200243907 (Tiziano), cell. 3355781272 (Luciana).



A tutti coloro che si accrediteranno online entro il 16 settembre 2021 verrà riservato un gadget opzionale.



Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al click-point, dalle ore 08,30 alle ore 10,00, muniti di modulo di conferma ricevuto via mail per la registrazione con la consegna della maglietta dell’evento e la tabella di marcia che attesterà l’avvenuta partecipazione.



Quattro sono i temi che saranno svelati il giorno della manifestazione presso il click-point, rispettivamente alle ore 10,00; 12,00; 14,00; 16,00 che verranno consegnati ai concorrenti su appositi tagliandi.



La maratona partirà alle ore 10,00 dal click-point.



Le immagini dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59 di lunedì 20 settembre 2021, ultimo giorno fissato per l’invio.



Ogni partecipante deve presentare un’opera per ogni tema, per un totale di 4 opere.



Le opere presentate dovranno essere scattate esclusivamente all’interno del territorio comunale di Sarzana il 19 settembre 2021, giorno in cui si svolgerà la maratona, pena l’esclusione.



NON sono ammessi fotomontaggi, foto con firme, watermark, bordi e cornici; non sono ammesse opere che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine ed il nome dell’Organizzazione, della Pubblica Amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica).



I partecipanti sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali e del DPCM in atto, evitando di provocare disguidi alla viabilità e alla cittadinanza.



Per fotografare all’interno di proprietà private invitiamo sempre a chiedere il permesso e suggeriamo a tutti i partecipanti di indossare in modo visibile la maglietta della manifestazione che sarà consegnata la mattina della maratona.



La Giuria sarà composta da esperti scelti nell’eccellenza del settore.



L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento; per quanto in esso non contenuto vige il regolamento “Concorsi CIFOS”.