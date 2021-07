Una mostra fotografica di Irene Malfanti sulla convivenza con diabete di tipo 1

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurata domani, mercoledì 28 luglio a Castelnuovo Magra, la mostra di Irene Malfanti con una selezione di venti foto del progetto fotografico "Light diabetic diary", racconto per immagini della convivenza con il Diabete tipo1.



"Ho selezionato le immagini che ritengo più significative - spiega l'artista - per raccontare i primi passi di questa nuova avventura. All’interno della mostra troverete esposte foto di ricette a basso indice glicemico, strumentazione per la terapia insulinica e qualche autoritratto.

Ho deciso di condividere questa mia condizione perché credo che parlarene sia importante, non solo perché non c'è niente di cui vergognarsi ma perché ritengo che la condivisione sia una delle chiavi per poter affrontare al meglio situazioni complesse, come appunto una malattia autoimmune come il Diabete tipo1.

Quando a febbraio scorso ho scoperto di avere il diabete - aggiunge - ho iniziato subito a documentare la mia vita, sono una fotografa professionista e per me la fotografia è il mezzo per affrontare i vari momenti della mia vita. Attraverso le foto posso entrare maggiormente in contatto con le mie sensazioni selezionando i frammenti di vita da raccontare. Ligh Diabetic Diary è un blog dove raccolgo ricette che sperimento, le varie visite ed esami che faccio e tutte le situazioni nuove che affronto. Questo progetto fotografico mi aiuta a cambiare la prospettiva e il senso di questa mia nuova situazione, perché tutto diventa curioso e interessante, cerco di avere uno sguardo di meraviglia su ogni cosa, anche su quelle più faticose. Questo mi consente di non subire il peso di restrizioni o la fatica del controllo che il diabete impone. In questi mesi mi sono accorta che grazie a questo approccio di scoperta di me stessa ho apportato dei cambiamenti nella mia vita, grazie ai quali mi sento più forte".



Alle 18 inaugura la mostra presso il Centro sociale di Molicciara a Castelnuovo Magra e subito dopo si terrà la conferenza sulla prevenzione e la lotta al diabete del dottor Stefano Carro, responsabile del dipartimento di malattie Endocrine e Metaboliche ASL 5. "Ci tengo a ringraziare in dottor Carro - sottolinea Malfanti - per questo importante appuntamento, dove oltre a dare utili consigli per affrontare e prevenire il diabete senza stress parlerà anche delle nuove tecnologie e terapie di ultima generazione. Il dottor Carro è il diabetolo che mi segue e mi sta aiutando molto nell’imparare a gestire il mio diabete. Lo ringrazio veramente di cuore per lo splendido lavoro che fa presso il Centro Antidiabetico della Spezia".

Le immagini in mostra sono in vendita, il ricavato andrà interamente devoluto al SID - Società Italiana Diabetologia, per la raccolta fondi dedicati alla ricerca sul diabete tipo1.





MERCOLEDÌ 28 LUGLIO ore 18 Centro sociale di Molicciara a castelnuovo magra

ingresso libero



ORE 18.15

CONFERENZA SULLA CURA E PREVENZIONE

DEL DIABETE dr. STEFANO CARRO

dirigente Medico Responsabile del Centro

Antidiabetico presso l’ASL 5

MOSTRA FOTOGRAFICA

Apertura dal 28 al 31 Luglio- orario 17.00-20.00