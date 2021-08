Una domenica pomeriggio a Trebiano

Sarzana - Val di Magra - La richiesta del green pass non ha fermato le centinaia di visitatori che domenica 8 agosto hanno scelto di trascorrere la loro domenica nel suggestivo borgo di Trebiano, partecipando all’evento dedicato alla "Magia verde: virtù d’erbe e d’incanti". Soddisfatte Sara Luciani e Camilla Monfroni, assessori alla cultura e al turismo: «Particolarmente apprezzate le visite guidate al borgo, organizzate e gestiste direttamente dall’ufficio turismo ed eventi del comune, un connubio tra storia, arte e natura che ha consentito di scoprire angoli nascosti del paese che si affaccia sulla bassa vallata del Magra e dal quale si gode una vista impareggiabile. Un ringraziamento a Walter Tacchini, che per l’occasione ha aperto il proprio studio al pubblico. Affollate le dimostrazioni di food art curate da Cinzia Angelotti, chef dell’agriturismo Il Fienile, mentre un pubblico attento e interessato ha seguito la presentazione di Marco Pardini naturopata ed etnobotanico viareggino. Ringraziamo gli espositori che hanno arricchito la manifestazione con prodotti di qualità: farine, ortaggi, miele, zafferano, marmellate, lavanda e prodotti dell’ingegno. Tutto il pomeriggio è stato allietato da musica dal vivo eseguita da Sabrina Brozzo. Un ringraziamento al personale comunale che ha curato in ogni dettaglio tutta la manifestazione e alle associazioni di volontariato del territorio".