Un viaggio nel klezmer con il Trio Italiano

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 2 agosto alle ore 21.15 a Castelnuovo Magra, Località Molicciara in Piazza Umberto I, si terrà il concerto intitolato “Viaggio nel Klezmer” con i bravissimi professionisti del Trio Italiano, appuntamento del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi” e si avvale inoltre del contributo del Comune di Castelnuovo Magra.

Il Trio Italiano formato da Endrio Luti alla fisarmonica, Thomas Luti sax e Cristina Trimarco al fagotto, propone un concerto intenso, coinvolgente e ricco di sonorità diverse, che spaziano dalle musiche kletzmer, le tipiche sonorità della cultura ebraica, ricche di melodie espressive in grado di evocare sentimenti contrastanti di felicità, gioia e sofferenza e malinconia insieme, sino alle più celebri colonne sonore di veri e propri Maestri della musica mondiale, quali Ennio Morricone ed Astor Piazzolla.

Attraverso questa proposta di repertorio, il Trio vuol dare forma a un ensemble che vede protagonisti la fisarmonica, il sassofono e il fagotto, tre strumenti che, pur avendo tradizioni musicali diverse, riescono a dialogare tra loro in un grande equilibrio sonoro.



In caso di pioggia il concerto si terrà presso la Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara.

Il concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp)

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it