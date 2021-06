Un nuovo sito per promuovere Luni e il suo territorio

Sarzana - Val di Magra - La Città di Luni e il suo territorio si presentano nella nuova veste grafica nel sito www.luniturismo.it con l'obiettivo di farsi conoscere dai visitatori e soprattutto dare al territorio uno strumento di valorizzazione e storytelling.

Luni è una cerniera tra Liguria e Toscana, tra storia antica e sviluppo moderno, tra mare e Appennino, tra arenaria e marmo. Questa posizione strategica è stata per secoli un punto di forza. Oggi è fonte di biodiversità, naturale e culturale. Una patrimonio che può permettere a Luni, unico Comune della Liguria, di candidarsi, a pieno titolo, ad entare nel programma UNESCO "Man and Biosphere" con la Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano, presentandosi come Porta della Terra di Luni: la Lunigiana suo entroterra naturale.

Un territorio che ha tanto da raccontare e il nuovo sito turistico - a breve online - offre questa opportunità e va considerato come un punto di partenza. I suoi contenuti saranno di volta in volta aggiornati, arricchendosi di racconti ed esperienze.



Quello che si vuole proporre è un viaggio consapevole a occhi aperti fatto con la giusta lentezza per coglierne e valorizzare gli elementi culturali, storici e paesaggistici. Il punto di forza del progetto è quello di dare valore alla comunità che abita, cura e trasforma il territorio, per questo sono state coinvolte le associazioni e le realtà territoriali, chiamate ad arricchire anche il sito con i loro contenuti. Per tutti è importante porre Luni al centro di uno sviluppo in chiave sostenibile.



“Siamo fortunati, dobbiamo ammetterlo – dice l’Amministrazione in una nota - siamo baricentrici rispetto a un comprensorio ampio, tra due regioni ricche di storia, prodotti tipici, valori e bellezza. Dobbiamo, tutti noi, amministratori e abitanti, continuare a prenderne coscienza. Abbiamo il mare e le colline, i borghi ricchi di tradizioni e i sentieri storici, l’area archeologica e il magnifico Anfiteatro romano che è più di un simbolo. Il sito turistico è un’ulteriore opportunità condividere il nostro patrimonio e proporre esperienze emozionali con tanti amici compresi giornalisti e fotografi che proprio in occasione del lancio di questa piattaforma ci fa veramente piacere incontrare. Entrare nel territorio e non passare semplicemente sul territorio deve essere la chiave di lettura. Come in questi giorni – conclude la nota - con i nostri nuovi amici, ognuno sarà ambasciatore e metterà a disposizione le proprie conoscenze.”



L’Amministrazione ringrazia le associazioni, le persone e le aziende del territorio che hanno partecipato alle attività organizzate per il lancio del sito, in particolare offrendo il loro supporto e i loro servizi per la buona riuscita dell’iniziativa.