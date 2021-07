Sarzana - Val di Magra - La terza edizione della rassegna “Un libro, una piazza” vede protagonisti i libri, presentati nella stupenda cornice di diverse piazze del borgo di Vezzano Ligure, creando un dialogo ideale tra luoghi e parole. L'incontro è previsto per giovedì 15 Luglio, alle 21,15 in Piazza San Giorgio, a cura dell’Assessorato alla Cultura. Carla Sanguineti presenterà il suo libro “Figlia dell’amore e della luce – Mary Shelley nel Golfo dei Poeti ”, con Beppe Mecconi come moderatore.