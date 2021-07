Un laboratorio per bambini dedicato al Fiume Magra

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di oggi, mercoledì 21 luglio, alle ore 18.15, si terrà presso il Parco fluviale di Bottagna il secondo dei tre appuntamenti con i laboratori per bambini organizzati dall’Assessore alla Cultra di Vezzano, Ilenia Ilenia, in collaborazione con la cooperativa Zoe e la Biblioteca Civica di Vezzano Ligure “Mario Tobino”. In questo secondo appuntamento il tema centrale sarà il fiume Magra con i suoi suoni e il suo ambiente caratteristico.

I laboratori, dedicati ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, sono gratuiti.

Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica Mario Tobino Lunedì 10- 12.30 Martedì , giovedì e venerdì 9.30- 12.30- 0187995219 ; biblioteca.vezzano@libero.it