Un evento per ricordare la staffetta partigiana Vanda Bianchi

Sarzana - Val di Magra - Un berretto pieno di speranze, il libro di Pino Marchini, è stato la fonte di una biografia diventata spettacolo teatrale in memoria di conquiste per figli e nipoti e lotte di uomini e donne appassionati dal sogno della libertà: è questo il significato della storia di Vanda Bianchi, la staffetta partigiana di Castelnuovo Magra, che i raccont-attori della Compagnia “Quelli che il teatro” faranno rivivere nelle immagini e nelle parole dello spettacolo ri... INCONTRIamo la VANDINA, in diretta streaming domenica 25 Aprile alle ore 21 sulla pagina Facebook "Compagnia Quellicheilteatro".

Da un’attenta lettura del presente nel confronto con il passato, è nata l’idea di esprimere il nostro resistere oggi, in una realtà di limitazioni e restrizioni, in cui emerge con un nuovo volto, il perenne bisogno umano di Liberazione. La narrazione, partendo da tale riflessione, si snoda, poi, lungo il doloroso cammino di riscatto da schiavitù manifeste e nascoste, subite dal popolo italiano e da ogni persona mossa dal vivo e profondo desiderio di un destino di emancipazione, progresso e pace per sé e per tutti.