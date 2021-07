Tutto pronto per il Festival pianistico di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sabato 31 luglio alle ore 21.15, presso al Salone Porticato della Fortezza Firmafede in via Cittadella a Sarzana, il concerto dell'affermata pianista Anna Lisa Bellini inaugurerà il XXVI Festival Pianistico “Città di Sarzana” 2021.

Questa storica manifestazione, giunta alla sua XXVI edizione, è l’unico Festival in tutta la provincia dedicato interamente al pianoforte; in tutti questi anni ha presentato moltissimi affermati pianisti italiani e stranieri che hanno proposto i più importanti capolavori della letteratura pianistica, da Bach ai contemporanei.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” in collaborazione e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” e con il sostegno di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

Sabato 31 luglio si terrà il concerto inaugurale del Festival con la celebre pianista Anna Lisa Bellini che ha scoperto all’età di sette anni la sua vocazione per il pianoforte e, sotto la guida di Giuliana Brengola Bordoni, si è diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia con il massimo dei voti e la lode, ottenendo il premio speciale “E. Iacovelli-Marchi” per il miglior diploma. Poi ha seguito i corsi di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole con Maria Tipo che ha scritto di lei: “Le sue doti di sensibilità, comunicativa, intelligenza sono eccezionali e notevole il suo gusto per la bellezza del suono: possiede le qualità del pianista di razza”. Ha vinto primi premi in importanti concorsi quali il Concorso Europeo di musica contemporanea “B. Bartòk”, “Coppa d’Italia” di Osimo, “M. Clementi-Kawai” di Firenze, “A. Mozzati” di Milano, “Martha Del Vecchio” di Arenzano (GE). Ha ricevuto il Diploma d’Onore dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena dove ha seguito i corsi di Musica da Camera con Riccardo Brengola e per la quale è stata componente stabile del Quintetto “Guido Chigi”dal 1990 al 1996. Ha tenuto un concerto a Palazzo Chigi di Siena in presenza dell’Imperatore del Giappone Akihito e dell’Imperatrice Michico in occasione della loro unica visita in Italia. È stata ospite di importanti trasmissioni culturali andate in onda su Rai2, Radio2, Radio3 e Radio Vaticana. Ha tenuto Master Class Internazionali alle “Bach Reger Tage” di Eisenach-Weimar (Germania). Svolge una brillante attività concertistica che la vede esibirsi a livello internazionale in Germania, Cile, Giappone, Francia, Belgio, Svizzera e nei maggiori centri musicali italiani quali Genova (Teatro Carlo Felice), Roma (Oratorio del Gonfalone), Parma (Teatro Regio), Siena (Settimana Musicale Senese), Mantova (Palazzo Te), Firenze, Napoli, Ferrara, Pistoia, Modena e Bergamo. È titolare della cattedra di pianoforte presso il Liceo Musicale “Santa Rosa da Viterbo”.

Anna Lisa Bellini presenterà un interessante programma intitolato “Il pianoforte da Beethoven a Chopin”, comprendente capolavori pianistici di Ludwig Van Beethoven (la celebre Sonata op.109) e di Fryderyk Chopin.

Il Festival proseguirà giovedi 5 agosto con il concerto intitolato “L'uomo e il suo destino”, in cui il duo pianistico a quattro mani formato da Debora Chiantella ed Emanuele Lo Porto , eseguirà splendide pagine pianistiche di Franz Schubert , Robert Schumann ed Antonin Dvorak e si concluderà sabato 7 agosto con Leonardo Nevari, giovane e talentuoso pianista del nostro territorio che presenterà un affascinante programma incentrato sulla musica francese dal barocco al novecento storico , comprendente capolavori pianistici di Francois Couperin, Cèsar Franck e Maurice Ravel.

La direzione artistica del Festival è affidata al M° Claudio Cozzani che si avvale della segreteria organizzativa di Marina Giuntoni.

L’ingresso a tutti i concerti è ad offerta libera e volontaria, con orario d'inizio alle 21,15, l'accesso alla Fortezza Firmafede sarà possibile dalle ore 20,30.

Visto l'accesso contingentato e i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a fpprenotazioni@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp).

Per il concerto del 7 agosto sarà necessario : certificazione verde Covid – 19 (Green Pass) comprovante almeno la somministrazione della prima dose vaccinale o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) ; oppure effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID – 19. Obbligatorio l'uso della mascherina.

Info e programmazione dettagliata è disponibile sul sito: https://festivalpianisticosarzana.weebly.com/