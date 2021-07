Treatrika: tutto pronto per Hotel Blues

Sarzana - Val di Magra - Continua la XIV edizione del Festival teatrale nazionale Teatrika, che dopo le prime due serate con il sold out, prosegue sabato 3 luglio con lo spettacolo “Hotel Blues” che la Compagnia degli Evasi replica a grande richiesta dopo il recente debutto al Teatro degli Impavidi di Sarzana.



Il testo scritto da Roberto Ross, ha vinto il “Premio Sipario 2018” ; in breve l’intrigante trama sulla quale Vanello ha impostato una regia di taglio “tarantiniano”: Gigi gestisce il suo albergo in una periferia degradata. E’ notte. Gli affari vanno molto male, solo una camera è occupata da una coppia, le altre son vuote da mesi. Mettere in vendita l’attività sembra l’unica triste soluzione. Vive l’imminente fine del suo matrimonio con grande senso di rispetto e comprensione verso sua moglie. La sua mentalità aperta, la sua spiccata autoironia accompagnata da un ottimismo granitico, l’hanno da sempre aiutato nell’affrontare le avversità del vivere con chirurgica leggerezza. Mentre sta chiudendo il bar dell’albergo, entra uno sconosciuto. Si chiama Fausto. E' visibilmente distrutto nell’animo, alterato da rabbia e disperazione. Sa bene che sua moglie è li, in una di quelle fetide stanze, col suo amante. In scena Andrea Carli e Matteo Ridolfi, alle luci Luigi “Gino” Spisto.



Il Festival, frutto della sinergia fra il Comune di Castelnuovo Magra e la Compagnia degli Evasi, si tiene come da tradizione nell’area verde del Centro Sociale di via Carbonara 142.

Le prenotazioni, obbligatorie, dei posti sono già aperte, e proseguiranno “di volta in volta” dalla mattina successiva allo spettacolo andato in scena.

Ingresso gratuito solo su prenotazione WhtsApp al numero 3358254436 con accesso all’arena teatro nel rispetto delle normative vigenti. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:30 , e dalle 19:30 sarà possibile godere degli apericena nel giardino Arci Wave, solo su prenotazione al numero 3475454359. In caso di mal tempo gli spettacoli avranno luogo nel limitrofo Teatro Tenda Arci Colombiera.



Come arrivare: impostare su Google maps il seguente indirizzo : via Carbonara 142, Castelnuovo Magra e seguire le indicazioni.

Oppure:

Uscita autostrada Sarzana, imboccare l’Aurelia in direzione Carrara, al primo semaforo dopo Sarzana (circa 4 km) svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per il Centro Commerciale “La Miniera”. L’arena del festival si trova dietro al centro commerciale, a sinistra, di fronte all’edificio delle scuole medie.



Info: 3358254436

http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it

http://www.quicastelnuovo.it

https://www.facebook.com/teatrika.compagniadeglievasi/