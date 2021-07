Tragedia greca, ad Arcola ecco "Le Baccanti"

Sarzana - Val di Magra - Sabato 24 luglio alle 21.30 presso l'area del pozzo in via Valentini (Mondoteca) ad Arcola spettacolo teatrale "Le Baccanti" nella traduzione dal greco a cura di Angelo Tonelli, con la compagnia Teatro Iniziatico attiva dal 1996 e specializzata in rappresentazioni di tragedia greca. Le scenografie sono affidate a Giuliano Diofili, le coreografie sono ideate da Annalisa Maggiani, Paola Polito, contralto, mette in musica e interpreta in greco antico brani scelti dai cori delle tragedie.