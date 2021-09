Tra leggende e misteri, i ricercatori di HMR alla Firmafede per un documentario

Sarzana - Val di Magra - Sfruttare il potere dei social network per far conoscere le meraviglie del nostro paese. E tra queste meraviglie senza dubbio è inclusa la Fortezza Firmafede di Sarzana. Non a caso HMR (History and Mistery Research) ha scelto proprio questo splendido mastio per la produzione del suo prossimo documentario. L’associazione nasce per raccontare la storia, l’arte e il folklore di cui sono intrisi monumenti come Firmafede. Il nome par a chiaro: storia e mistero. Perché la storia stessa è mistero, con i suoi racconti e i suoi aneddoti, a volte accertati e a volte invece destinati a restare leggende. I ricercatori saranno a Sarzana sabato 11 settembre.



Nel corso del pomeriggio effettueranno le riprese alla luce del sole, raccontando le vicissitudini del forte, la sua architettura, le sue peculiarità. Durante la notte, invece, si addentreranno tra i corridoi e le stanze della struttura, completamente al buio, per l’indagine squisitamente dedicata al mistero. Ma attenzione, se state pensando ai soliti acchiappafantasmi, non è così. “Noi non siamo ghost hunters, non andiamo a caccia di fantasmi - tiene a specificare Marcello Chichinato, presidente dell’associazione - lo studio dei fenomeni anomali e non convenzionali è una scienza vera e propria, si basa su strumenti e tecnologie, esperimenti e approfondite analisi. Nemmeno parliamo di ‘fantasmi’, preferiamo il termine ‘anomalie’. Si tratta di quei rumori, ombre, presunte apparizioni che spesso entrano nella cultura popolare di un luogo trasformandosi in leggenda. Noi siamo qui per capire cosa ci sia di vero, per capire come nascono queste leggende. Paranormale? No, direi di no. La nostra impostazione è estremamente scettica e, ripeto, scientifica. Demoni e spettri li lasciamo a chi cerca successo sui social”.



Ma d’altra parte il fascino di un antico castello si basa anche sul folklore locale: “Esatto, quante volte sentiamo di presunti spiriti che affollano un edificio antico? Magari lo spirito della principessa uccisa dal marito, o del servo suicida per amore e via discorrendo. Noi non miriamo a demolire queste tradizioni, anzi: semplicemente cerchiamo di capire come nascono questi racconti e intanto ne approfittiamo per far conoscere indiscusse bellezze della nostra Italia”. Già perché grazie alle competenze di videomaker esperti, HMR produce documentari che vengono poi pubblicati sui canali social dell’associazione, raggiungendo spesso utenti e spettatori residenti all’estero: “Poniamo il caso che un giorno un turista confessi di aver raggiunto Firmafede dopo aver visto un nostro documentario: ecco questo è il nostro sogno”, spiega Chichinato.