Tour guidato di Vezzano con visita straordinaria a Villa De Nobili

Sarzana - Val di Magra - Nei pomeriggi di sabato 8 e domenica 9 maggio sarà possibile scoprire la storia e l’arte di Vezzano Ligure attraverso le visite guidate organizzate da “Speziamania”. Gli itinerari prevedono la visita non solo ai borghi medievali di Vezzano Alto e Vezzano Basso, ma anche alla chiesa romanica di S.Maria e a “Villa De Nobili”, aperta in via straordinaria per il tour guidato. Dispositivi auricolari sanificati permetteranno di seguire la visita in piena sicurezza, assicurando il distanziamento. La prenotazione è obbligatoria, contattando Diego Savani al 3394385208.