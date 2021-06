Torrione Genovese rinasce con "Sarzana senza tempo"

Sarzana - Val di Magra - E' stata inaugurata domenica alla presenza del sindaco la nuova gestione del Torrione Genovese di Porta Parma a Sarzana che sarà curata dall'associazione “Sarzana senza tempo” per l'organizzazione di attività culturali e di valorizzazione dello spazio del XVI Secolo. Un gioiello architettonico che sarà a disposizione, con i suoi mille metri di giardino nel fossato per compleanni, serate a tema e cene storiche. “Ringraziamo i l proprietario Paolo Patriarca – dicono quelli di Sarzana senza Tempo – che sta credendo in noi, i fratelli Iemma della casa famiglia “Insieme” e tanti altri”.



