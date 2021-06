Torna il cinema e riapre la torre, estate castelnovese pronta a partire

Sarzana - Val di Magra - La sinergia fra Comune e associazioni sarà ancora l'asse portante dell'ampio cartellone estivo di Castelnuovo Magra, che prenderà il via nei prossimi giorni e arriverà fino ad inizio ottobre con la tradizionale festa delle bandiere arancioni del Touring.

Un calendario che segna anche un graduale ritorno alla normalità visto che dopo lo stop dell'anno scorso torneranno gli appuntamenti con il cinema sotto le stelle e l'apertura con mostra della Turris Magna.

“C'è grande voglia di socialità e tutte le realtà del territorio si sono messe in gioco – spiega l'assessore alla cultura Katia Cecchinelli – c'è stata grande collaborazione e siamo riusciti a fare una programmazione estiva piena di appuntamenti. Il tema principale saranno ovviamente le celebrazioni dantesche che caratterizzeranno la serata benefica “Dante. Più nobile è il volgare” di e con Roberto Mercadini venerdì 25 giugno al Centro sociale con Gli amici del Giacò. Oltre alla conferma di Teatrika abbiamo fatto anche uno sforzo per riproporre, viste le tantissime richieste, il cinema in piazza Querciola che sarà articolato su cinque film. Dante – aggiunge – tornerà anche nello spettacolo “Via Dantis” con proiezione di immagini e recitazione in programma il 7 e 8 agosto, così come “Nati per leggere” e gli itinerari con le guide turistiche”.



“Come avvenuto l'anno scorso – prosegue la consigliera alle politiche giovanili Alessia Briganti – tornano anche le iniziative per i ragazzi e i bambini con spettacoli e appuntamenti più ludici come cosplayer e giochi di ruolo ma anche più culturali di riscoperta del territorio”.

“Fra gli sforzi fatti per tornare alla normalità – sottolinea il sindaco Montebello – c'è stato anche quello di riaprire la torre, simbolo del Comune e delle celebrazioni dantesche, che ospiterà dal 17 luglio una mostra su paesaggi legati al Sommo Poeta. Invariata anche la formula del cinema che vedrà il ritorno anche dei critici che presenteranno le cinque serate mentre, il grande appuntamento sarà quello del 24 luglio con il concerto di Vinicio Capossela in collaborazione con la Fondazione Carispezia”.



Altro appuntamento immancabile sarà quello con Teatrika – ingresso gratuito con prenotazione – che si svolgerà sempre al centro sociale il 27 e 30 giungo e poi il 3, 5 e 8 agosto. “Dopo l'apprezzato debutto di “Hotel Blues”, si sta chiudendo con un grandissimo successo “Rindondante” (visibile su youtube) – osserva Alessandro Vanello degli Evasi – e siamo pronti a ripartire con la quattordicesima edizione del festival che avrà le donne come grandi protagoniste e temi purtroppo molto attuali come quello del femminicidio. Ci saranno a disposizione 174 posti ogni sera”. Sempre al centro sociale gli Amici del Giacò proporranno anche i concerti benefici di Pietro Galassi (17 luglio) e dei Radiozero (30 luglio) mentre l'Arci Castelnuovo nel centro storico – nella nuova sede di Piazza Querciola - organizzerà di nuovo “Nel paese di Teatro famiglia” e alcuni appuntamenti di musica sotto la torre. Visto il fermento delle realtà castelnovesi e la voglia di socialità non è da escludere che altre iniziative possano essere aggiunte nel corso delle prossime settimane.