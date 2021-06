Torna il "Sarzana Opera Festival", ci sarà anche l'orchestra del Carlo Felice

Sarzana - Val di Magra - Sono già disponibili i biglietti per la ventiduesima edizione del “Sarzana Opera Festival” che dal 30 giugno al 13 luglio porterà in città il meglio dell'opera lirica grazia all'encomiabile lavoro di Fiametta Gemmi e degli Amici del Loggiato, che anche quest'anno potranno contare sulla presenza dell'orchestra del Carlo Felice di Genova. Come da tradizione i tagliandi saranno gratuiti e prenotabili presso l'atrio del palazzo comunale in piazza Matteotti dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 (nel fine settimana anche la sera), prenotabili anche online tramite info@sarzanaoperafestiva.com oppure al numero 3883793323.

Dopo la masterclass che inizierà il 30 giugno, il programma realizzato dal direttore artistico Sabino Lenoci prenderà il via il primo luglio con “Mater” nella chiesa di San Francesco ed entrerà nel vivo il giorno successivo in piazza con l'omaggio a Ennio Morricone a cura dell'orchestra genovese.

Fra le dodici serate in cartellone tre saranno “Fuori le mura” ospitate da Santo Stefano Magra prima del gran finale sarzanese del 13 luglio con il concerto del coro del Carlo Felice.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.



Il programma completo

MATER (Chiesa di San Francesco di Sarzana– 1 Luglio 2021)

Concerto del Coro femminile del Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore Francesco Aliberti

Pianoforte Patrizia Priarone

Musica di D. Scarlatti, J. S. Bach, S. Rachmaninov e B. Chilcott

Voce recitante Giovanni Berretta



CONCERTO “OMAGGIO A ENNIO MORRICONE” (Piazza Matteotti di Sarzana – 2 luglio 2021)

Concerto degli Ottoni e Percussioni del Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore e solista Marco Pierobon

Musica di E. Morricone, G. Gershwin e J. Williams



“L’AGILE MANDOLA NE ACCOMPAGNA IL SUON” (Piazza Matteotti – 3 Luglio 2021)

“ . . . L’agile mandola ne accompagna il suon”, dai versi di Arrigo Boito librettista di “Otello” trae spunto il programma del Concerto. Giuseppe Verdi, socio onorario della Società dei Mandolinisti di Milano, inserisce nella festa per Desdemona una vera e propria orchestra mandolinistica in un tributo ad un movimento culturale fondamentale veicolo di promozione a quei tempi per la diffusione delle nuove arie d’opera.

Il mandolino è da sempre indissolubilmente legato al Bel Canto e diventa coprotagonista delle pagine più preziose del repertorio lirico, con un quartetto d’eccezione di soli strumenti a pizzico come nella migliore tradizione. Coprotagonisti i solisti giovani talenti del Concorso “Spiros Argiris” che interpreteranno pagine di Verdi, Tosti, Mozart, Cilea tra i tanti.

Carlo Aonzo – Quartetto strumenti a pizzico – Soprano Francesca Bruni – Tenore Giulio Pelligra



LE PRIMEDONNE LIRICHE A SARZANA (Piazza Matteotti di Sarzana – 4 luglio 2021)

Il tema dell’edizione 2021 ”Primadonna” si svilupperà con l’esibizione delle “donne” della lirica internazionale, da Norma di Bellini a Norina di Donizetti, da Amneris di Verdi a Carmen etc. interpretate dai talenti della Formazione della manifestazione sarzanese, Nana Miriani, Lucia Conte, Laura Verrecchia, Silvia Beltrami, Simona Di Capua, Marilu Santoro, Marta Mari, al pianoforte Barbara Rinero.



Concerto del Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore Dominga Damato

Musica di V. Bellini, G. Verdi, G. Puccini, U. Giordano e P. Mascagni

Serata dedicata a Daniela Dessì



L’OCCASIONE FA IL LADRO (Piazza Matteotti di Sarzana – 7 luglio 2021)

Il capolavoro di Gioachino Rossini, L’occasione fa il ladro, sarà rappresentata in Piazza Matteotti di Sarzana con i protagonisti della Master Class di formazione di avviamento al palcoscenico, tenuta dal celebre mezzosoprano Bruna Baglioni.

Regia di Davide Garattini Raimondi – Scene e luci Paolo Vitale – Costumi Giada Masi – Pianoforte Dragan Babic – Flauto Massimo Colombani



INCONTRI “GRANDI VOCI DELLA SCALA A SARZANA” (Piazza Matteotti di Sarzana – 9 luglio 2021)

Recital straordinario di due Grandi voci del Teatro alla Scala, il baritono Luca Salsi e il basso Michele Pertusi che introdotti dal musicologo Giancarlo Landini e dal Direttore Artistico Sabino Lenoci, tracceranno il percorso artistico dei due artisti che si esibiranno accompagnati al pianoforte dal maestro Dragan Babic.



IL “DON” NELL’OPERA (Piazza Matteotti di Sarzana – 10 luglio 2021)

Tra Don Giovanni e Don Pasquale, tra Don Magnifico e Don Carlos! Tutti i più famosi “Don” dell’opera interpretati da artisti dalla carriera internazionale.

Giulio Pelligra, Roberto Scandiuzzi, Donato Di Stefano, Mattia Olivieri – Pianoforte Dragan Babic



LA MAGIA DELLA VOCE (Piazza Firmafede di Sarzana – 11 luglio 2021)

La voce recitata e cantata in uno spettacolo che amalgama la prosa alla lirica. Shakespeare, Schiller, Beaumarchais con Verdi, Donizetti e Rossini. Interpreti l’attrice Maria Letizia Gorga e il basso Roberto Scandiuzzi, accompagnati al pianoforte dal maestro Dragan Babic



EMOZIONI E TRADIZIONI SOTTO LE STELLE (Piazza Matteotti di Sarzana – 13 Luglio)

Concerto del Coro del Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore Francesco Aliberti

Pianoforte Patrizia Priarone

Musica di W. A. Mozart, V. Bellini, G. Donizetti e G. Verdi





OPERA FESTIVAL FUORI LE MURA SANTO STEFANO MAGRA

5 LUGLIO TOSCA…. IN UN’ORA

Tenore Alessandro Fantoni

Soprano Marilù Santoro

Voce narrante Giancarlo Landini



8 LUGLIO CHIESA PARROCCHIALE

“Un cammino attraverso la vita dei Martiri… degli Uomini…”

In scena “Ordine Sparso” di Giovanni Berretta – All’harmonicorde Dragan Babic



12 LUGLO IL FASCINO DELL’OPERETTA

Soprano Simona Di Capua

Tenore Giulio Pelligra

Baritono Salvatore Grigoli

Pianoforte Dragan Babic