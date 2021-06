Torna "Portus Lunae" fra Dante, Omero e Melville

Sarzana - Val di Magra - Presentata oggi la sesta edizione di “Portus Lunae Art Festival” che si terrà fra il 16 luglio e il 4 agosto presso l'area archeologica di Luni con tre serate prodotte da Teatro Pubblico Ligure e la direzione di Sergio Maifred, e sostenute dal Comune. La manifestazione si aprirà con David Riondino e Maurizio Fiorilla in “Per l'alto mare aperto – la geografia dell'Ulisse di Dante”, e si proseguirà con Moni Ovadia in “Ulisse, Achab, Noè – da Omero a Melville e dal Libro dei Libri”. Terzo e ultimo appuntamento – ma altri potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane – sarà quello con Marco Aime, Massimo Germini ed Eleni Molos “Ogni luogo è un dove”.

“Quanto accade da sei anni in questo luogo – ha osservato Maifredi – è l'esempio di cosa dovrebbe avvenire ogni volta che si parla di rigenerazione del territorio. Ci sono un sito archeologico, un Comune e un teatro che hanno fatto un percorso dando un'identità a questo festival e ad un payoff che recita “Parole antiche per mestieri nuovi”, che indica la direzione che stiamo seguendo. In un momento difficile per tutti anche quest'anno abbiamo raggiunto un risultato importante cercando di preservare la fiamma accesa nel tempo, il merito è anche del Comune che ha sempre fatto la sua parte”.

“C'è sempre stato un rapporto di fiducia totale con la direzione del sito e con questo festival – ha aggiunto l'assessore alla cultura Carola Baruzzo – siamo cresciuti insieme facendolo diventare una realtà importante per tutto il territorio grazia alla programmazione e alla valorizzazione dell'area archeologica e dell'anfiteatro. Elementi che hanno creato un team, di cui fanno parte anche gli instancabili “Amici di Luni”, in grado di sostenere e rilanciare questo luogo in cui il Comune crede tantissimo in quanto simbolo della nostra identità ma anche della vocazione che vorremmo rappresentasse per tutta la Val di Magra”.

“Il Comune – ha affermato il direttore Antonella Traverso – è un esempio illuminato per come ha adottato il sito come ha dimostrato anche quest'anno facendosi carico del Festival, così come lo sono gli “Amici di Luni” che anche nella scorsa edizione, in fase di emergenza, ci hanno consentito di gestire il deflusso degli spettatori”.

Pubblico che anche quest'anno dovrà seguire tutte le norme di contingentamento previste e che potrà acquistare i biglietti (prezzo fra i 2 e i 5 euro) dai prossimi giorni. Gli spettacoli inizieranno alle 20.45 e saranno preceduti alle 19.30 da una visita a tema sul suto a cura degli archeologici della Direzione regionale Musei Liguria.