Torna 'Percorsi', sette ospiti affrontano il tema delle relazioni

Sarzana - Val di Magra - Torna a Santo Stefano Percorsi, la manifestazione culturale lanciata la scorsa estate, quando a riempire Piazza della Pace furono Paolo Mieli, Pietro Bartolo, Marco Aime, Anna Oliverio Ferraris e Gad Lerner. Se nel 2020 il tema è stato 'Le parole', quest'anno toccherà a 'Le relazioni'. Aprirà, la sera di giovedì 5 agosto, il noto giornalista e scrittore Federico Rampini, che tratterà di 'Relazioni nella...rete'. Seguirà, venerdì 6 agosto, un appuntamento dedicato alle 'Relazioni nell'...amore', con il teologo Vito Mancuso. Quindi la serata del 7 agosto vedrà la giornalista Tiziana Ferrario e l'attore e comico Dario Vergassola confrontarsi su le 'Relazioni... nel contesto internazionale'. E l'8 agosto, giornata finale della rassegna, ecco un doppio appuntamento: alle 18.30 'Relazioni nella famiglia', con lo psicoterapeuta Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini; a seguire, alle 21.30 (orario di tutti gli incontri serali), ecco il giornalista Beppe Severgnini con 'Relazioni nella... comunità'. Una serie di importanti ospiti, quindi, per un evento che, alla sua seconda edizione, va a collocarsi al centro dell'estate santostefanese, che propone tra le altre cose vari appuntamenti di musica e teatro, presentazioni di libri, il festival di danza contemporanea Fisiko!, la settimana settembrina di Rescue alla ex Vaccari, dedicata alla rigenerazione industriale, infine il tradizionale e sentito appuntamento con il Premio Orsini (19 settembre), che va a concludere il cartellone estivo. In cui anche quest'anno non compare, evidentemente per chiare ragioni di prudenza anti contagio, la Rievocazione storica, evento che richiama ogni volta migliaia di presenze.