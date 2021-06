Ti presento... Banksy! Visita guidata alla mostra e laboratorio per bambini

Sarzana - Val di Magra - In occasione dell’ultimo fine settimana disponibile, quello del 12 e 13 giugno, per visitare la mostra "Early artist known as Banksy" visita guidata e laboratorio per bambini, alla scoperta dell’identità e dell’opera dello street artist inglese. Sebbene sia l’artista più famoso al mondo, nessuno sa chi veramente sia Banksy... ma tutti cercano di scoprirlo! C’è chi dice sia un musicista famoso. Secondo qualcun altro è una signora di mezza età. Qualcun altro ancora dice che non è una persona sola, ma un gruppo di artisti che si divertono a lavorare insieme. Forse lui stesso non vede l’ora che qualcuno sveli chi è per conoscere finalmente la sua vera identità... Una borsa piena di indizi da scoprire ci aiuterà a dare un volto a questo artista misterioso.



Dopo aver conosciuto meglio la vita e le opere dell’artista, sperimenteremo in laboratorio la tecnica dello stencil: un modo veloce di tracciare un’immagine, che permette di riprodurla moltissime volte e sempre uguale! Seguendo le tracce della street art, realizzeremo quindi il nostro “Zoo Murales” in perfetto stile Banksy. Appuntamento presso la Fortezza Firmafede di Sarzana, con inizio alle 16: l'iniziativa è riservata ad un massimo di dieci partecipanti (bambini dai 6 ai 10 anni) e durerà due ore. Prenotazione obbligatoria tramite form online al seguente link: http://www.fortezzafirmafede.it/ti-presento-banksy. L’attività si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di cinque partecipanti. Per saperne di più: didattica@earthscrl.it - www.fortezzafirmafede.it