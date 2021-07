Summer school 'promossa', ma Napoleone resta senza Maria Luigia

Sarzana - Val di Magra - Formazione, approfondimento, incontro e confronto con artisti, professionisti dell'editoria, del management e dell'organizzazione, il tutto con una spolverata di ironia. Questa è stata la Summer School di Starté - dal titolo Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso - tenutasi a Sarzana dal 1° al 4 luglio, iniziativa che ha partecipato con successo alla Call for ideas promossa dal Comune. Abbiamo scambiato qualche parola in merito con Paolo Asti, presidente di Starté.



Prima edizione della Summer School andata. Quale il bilancio?



"Il bilancio è molto positivo, abbiamo riscontrato entusiasmo e passione sia da parte dei docenti che dei discenti. Il format della Summer School funziona in una cittadina come Sarzana che ha un centro storico raccolto e pieno di spunti storici e artistici interessanti per tutti. Finita questa prima parte, ora avvieremo la seconda, che, dopo una fitta relazione tra tutti i partecipanti, culminerà in un mostra prevista nel prossimo autunno sempre alla Fortezza Firmafede con l’esposizione dei lavori dei maestri che hanno messo in relazione la loro esperienza con il talento degli allievi".



Chi sono stati prevalentemente i partecipanti? Giovani, artisti, aspiranti curatori...



"E’ stata una partecipazione molto variegata, fatta da giovani che hanno spiccata sensibilità verso le arti e manifestata attraverso discipline diverse, ma anche persone più adulte che hanno dimostrato di avere cognizione che la voglia di apprendere non deve mai venire meno".



Pensa si possa replicare? Con quali, eventuali, modifiche o implementazioni al format?



"Il format ha funzionato, non abbiamo avuto impedimenti. Se ci sarà la volontà da parte dell’amministrazione io sono intenzionato a ripetere la S.S.S.S. anche il prossimo anno facendo tesoro dell’esperienza di quest’anno. Per non perdere la presenza di tanti allievi delle accademie che quest’anno non sono potuti intervenire perché impegnati con gli esami, sarà fondamentale spostare la data di inizio a metà del mese di luglio e partire almeno con un paio di mesi di anticipo con la comunicazione che comunque fin da questa edizione è stata efficace".



Abbiamo visto aggirarsi per Sarzana un Napoleone arrivato dalla Terra del Dragone. Cosa combinava? Come si è trovato con la gente del posto?



"Napoleone (simpaticamente impersonato da Giovanni Zhou di Starté, ndr) cercava Maria Luigia, aveva un bellissimo letto a disposizione, offerto dal nostro sponsor Perdormire, ma Maria Luigia non ne ha voluto sapere. Con la gente del posto è passato rapidamente dal sentimento di stupore a quello di simpatia. Per la mostra di questo autunno speriamo nell’arrivo di Picasso…".